Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон примудрилася обігнати в рейтингу найкрутіших жінок навіть Єлизавету II

Відповідний топ опублікувала компанія Perspectus Global, передає КП.

В рамках дослідження експерти опитали дві тисячі британських жінок, під час якого їх просили голосувати, оцінюючи якості, які роблять людину прикладом для наслідування.

Таким чином, Кейт Міддлтон (23%) отримала звання "найкрутішої" з 25 жінок. "Срібло" дісталося Мішель Обамі (21%), а на третьому місці опинилася королева Єлизавета II (20%).

Згідно з рейтингом, у ТОП-5 також потрапили співачки Біллі Айлиш (20%) і Адель (19%).

"Більше половини опитаних жінок заявили, що ключове значення мало сильне почуття власної ідентичності (57 відсотків)", - додали дослідники.

Майже кожна друга опитана британка заявили, що "турбота про інших - це життєво важливо", і трохи більше 30% респондентів вважають самими крутими якостями скромність і прагнення розширювати права і можливості інших жінок.

"Кейт показала, наскільки вона крута і надихаюча", коли спілкувалася по відеозв'язку з людьми з дому претарелых, займалася проектом для фотографів "Hold Still" та іншими речами, які покладені герцогині", - прокоментував результати керівник проекту Еві Портер.

Раніше ми розповідали, що Кейт Міддлтон зважилася на зміну іміджу.

Для нового публічного появи герцогиня вибрала червону сукню з квітковим принтом і елегантним білим комірцем від преміального бренду Beulah London вартістю 550 фунтів стерлінгів (близько 18 тисяч гривень).

найцікавіше, що сукня Міддлтон виявилося схожим на вбрання, у якому принцеса Діана постала в листопаді 1986 року під час робочої поїздки в султанат Оман.

В соціальних мережах не могли не підкреслити подібності між герцогинею Кембриджською і нині покійної принцесою Діаною.

Нагадаємо, що примхи Меган Маркл і принца Гаррі обійшлися в десятки мільйонів: про таке не мріяла навіть принцеса Діана.

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