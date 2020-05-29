Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон примудрилася обігнати в рейтингу найкрутіших жінок навіть Єлизавету II

Відповідний топ опублікувала компанія Perspectus Global, передає КП.

В рамках дослідження експерти опитали дві тисячі британських жінок, під час якого їх просили голосувати, оцінюючи якості, які роблять людину прикладом для наслідування.

кейт міддлтон, принц вільям діти, шарлотта, джордж

Таким чином, Кейт Міддлтон (23%) отримала звання "найкрутішої" з 25 жінок. "Срібло" дісталося Мішель Обамі (21%), а на третьому місці опинилася королева Єлизавета II (20%).

Популярні новини зараз

ПриватБанк не дає зняти готівку з карт, банк зробив заяву: «Терміново потрібно...»

Російська Кардашьян натягнула на свої стиглі ягідки" маленький купальник: "Ледь прикривав..."

Новий перерахунок пенсій, кому додадуть, а хто залишиться без грошей: "З 1 липня зросте на..."

Валюха із «Сватів» ошелешила новою зовнішністю, помолодшала на 20 років: «Шикарна»
Показати ще

Згідно з рейтингом, у ТОП-5 також потрапили співачки Біллі Айлиш (20%) і Адель (19%).

"Більше половини опитаних жінок заявили, що ключове значення мало сильне почуття власної ідентичності (57 відсотків)", - додали дослідники.

Майже кожна друга опитана британка заявили, що  "турбота про інших - це життєво важливо", і трохи більше 30% респондентів вважають самими крутими якостями скромність і прагнення розширювати права і можливості інших жінок.

"Кейт показала, наскільки вона крута і надихаюча", коли спілкувалася по відеозв'язку з людьми з дому претарелых, займалася проектом для фотографів "Hold Still" та іншими речами, які покладені герцогині", - прокоментував результати керівник проекту Еві Портер.

меган маркл, кейт міддлтон, скрін

Раніше ми розповідали, що Кейт Міддлтон зважилася на зміну іміджу. 

Для нового публічного появи герцогиня вибрала червону сукню з квітковим принтом і елегантним білим комірцем від преміального бренду Beulah London вартістю 550 фунтів стерлінгів (близько 18 тисяч гривень).

найцікавіше, що сукня Міддлтон виявилося схожим на вбрання, у якому принцеса Діана постала в листопаді 1986 року під час робочої поїздки в султанат Оман.

В соціальних мережах не могли не підкреслити подібності між герцогинею Кембриджською і нині покійної принцесою Діаною.

Нагадаємо, що примхи Меган Маркл і принца Гаррі обійшлися в десятки мільйонів: про таке не мріяла навіть принцеса Діана.

А ще Politeka писала, що Кейт Міддлтон і принц Вільям пішли на радикальний крок, змінивши ім'я

Також Politeka повідомляла, что розкрито секрет, чому Меган Маркл і принц Гаррі втекли з королівського палацу