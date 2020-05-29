Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон умудрилась обогнать в рейтинге самых крутых женщин даже Елизавету II
Соответствующий топ опубликовала компания Perspectus Global, передает КП.
В рамках исследования эксперты опросили две тысячи британских женщин, во время которого их просили голосовать, оценивая качества, которые делают человека примером для подражания.
Таким образом, Кейт Миддлтон (23%) удостоилась звания "самой крутой и вдохновляющей" из 25 женщин. "Серебро" досталось Мишель Обаме (21%), а на третьем месте оказалась королева Елизавета II (20%).
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Согласно рейтингу, в ТОП-5 также попали певицы Билли Айлиш (20%) и Адель (19%).
"Более половины опрошенных женщин заявили, что ключевое значение имело сильное чувство собственной идентичности (57 процентов)", - добавили исследователи.
Почти каждая вторая опрошенная британка заявили, что "забота о других - это жизненно важно", и чуть более 30% респондентов считают самыми крутыми качествами скромность и стремление расширять права и возможности других женщин.
"Кейт показала, насколько она крутая и вдохновляющая", когда общалась по видеосвязи с людьми из дома претарелых, занималась проектом для фотографов "Hold Still" и другими вещами, которые положены герцогине", - прокомментировал результаты руководитель проекта Эви Портер.
Ранее мы рассказывали, что Кейт Миддлтон решилась на смену имиджа.
Для нового публичного появления герцогиня выбрала красное платье с цветочным принтом и элегантным белым воротничком от премиального бренда Beulah London стоимостью 550 фунтов стерлингов (около 18 тысяч гривен).
Самое интересное, что платье Миддлтон оказалось похожим на наряд, в котором принцесса Диана предстала в ноябре 1986 года во время рабочей поездки в султанат Оман.
В социальных сетях не могли не подчеркнуть сходства между герцогиней Кембриджской и ныне покойной принцессой Дианой.
Напомним, что прихоти Меган Маркл и принца Гарри обошлись в десятки миллионов: о таком не мечтала даже принцесса Диана.
А еще Politeka писала, что Кейт Миддлтон и принц Уильям пошли на радикальный шаг, изменив имя
Также Politeka сообщала, что раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца