Відома шоувумен Монро показала, як виглядає київське метро після карантину в годину-пік

Знаменита українська травесті-діва після тривалої самоізоляції вирішила проїхатися в столичній підземці, яку лише нещодавно відкрили після пом'якшення карантину. Відповідними фотографіями вона поділилася в своєму Instagram, передає Politeka.net.

На чорно-білих знімках можна побачити, що Монро була в підземці чи не єдиним пасажиром. На всіх знімках вона позує в кадрі одна. Тим не менш артистка підійшла до дотримання заходів безпеки дуже серйозно: вона їхала в масці і стильних окулярах.

«Через 9 тижнів я знову спустилася в улюблену київську підземку і проїхалася в самий центр. Середовище, на годиннику 19:36...Година пік... Почуття, немов зустрілася з коханим через роки розлуки...», - підписала кадри Монро.

Її передплатники активно коментують публікацію.

«У мене аж серце стислося і сльози виступили як зворушливо... ніколи не думала, що почну сумувати за метро!», «Ніколи б вас в масці не дізналася, якби зустріла) Плакав мій автограф», «Ця жінка просто шикарна», «Красуня Монро, одна у вагоні», «таки Шикарно виглядаєш», - пишуть люди.

Раніше Монро поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжими фото, на яких з'явилася в яскравому вбранні.

Блондинка одягла колготки-"сіточку", чорне нижню білизну і накинула зверху бежевий плащ. Довгі чорні рукавички, а також босоніжки доповнили цибулю.

Красуня з яскравим макіяжем позувала на металевій конструкції, розставляючи ноги і театрально змахуючи руками і задираючи підборіддя.

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