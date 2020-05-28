Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, похвалилася значними обсягами в пікантному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, шанувальники Квітко цікавляться у неї, скільки їй років.
«25», - відповідає вона.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Квітко позує в пікантному вбранні, який максимально підкреслює її розкішні форми. Сама зірка при цьому грайливо заглядає в кадр.
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Незважаючи на гарне тіло, шанувальники Квітко не змогли що-небудь сказати, адже знімок модель викинула у себе в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, похвалилася апетитною фігурою.
Зірка часто публікує знімки провокаційного характеру в своєму Instagram.
На цей раз Квітко похвалилася осиною талією і розкішними пишними стегнами в обтягуючих легінсах і топі сіро кольору. Модель сидить на дивані, зігнувшись і грайливо виставивши свою «гордість». Вона розпустила довгі волосся і дивиться прямо в кадр.
При цьому на дивані, де вмостилася Квітко лежать сині подушки і синя сумка.
«Мій улюблений колір синій. А ваш?», - підписала фото знаменитість.
За десять годин в Instagram це фото зібрало 86400 лайків. Фолловери засипали улюблену модель компліментами.
Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте.
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