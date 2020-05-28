Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, похвасталась фигурой в крохотном бикини

Звезда часто публикует снимки провокационного характера в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

В одном из последних сториз модель предстала в крохотном бикини, маленький лифчик которого едва прикрывал большую грудь.

Лиф закрывал от глаз лишь самое интимное, соскальзывая с больших форм. Было видно, что лифчик был слишком мал для большой груди модели, не спасали даже регулируемые лямки. Верх подскочил и засветил часть бюста.

Крохотные трусики на завязочках звезда натянула выше бедер.

Пышные груди и бедра, тонкая талия и стройные ножки - в этом теле совершенно все.

Квитко распустила волосы и смотрела вдаль. Лицо красотки озарила легкая улыбка.

Поскольку пост был обнародован в сториз, никто из поклонников не смог открыто прокомментировать горячий снимок. Однако пользователи сети активно общались с моделью в личной переписке, а также задавали ей много вопросов.

Напомним, Анастасия Квитко поделилась летним фото, сделанным на отдыхе.

Девушка позировала у бассейна, удачно расположившись у самого края.

Звезда позировала в купальнике серебристого оттенка на тонких черных завязках и уже привычно распустила длинные светлые локоны.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в черном платье в обтяжку с глубоким декольте, из-под которого так и выпирают сочные прелести.

Модель была не одна, а с другом, к которому тесно прижалась.

Напомним также, что Анастасия Квитко покорила формами в вязаном бикини, натянувшемся на пышной груди.

Божественные формы едва ли не выпрыгивали из крохотного купальника.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.