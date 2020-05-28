Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, похвасталась внушительными объемами в пикантном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, поклонники Квитко интересуются у нее, сколько ей лет.
«25», - отвечает она.
Уточним, что на опубликованном снимке Квитко позирует в пикантном наряде, который максимально подчеркивает ее роскошные формы. Сама звезда при этом игриво заглядывает в кадр.
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Несмотря на красивое тело, поклонники Квитко не смогли что-либо сказать, ведь снимок модель выбросила у себя в Сторис.
Как сообщалось ранее, модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, похвасталась аппетитной фигурой.
Звезда часто публикует снимки провокационного характера в своем Инстаграм.
На этот раз Квитко похвасталась осиной талией и роскошными пышными бедрами в обтягивающих леггинсах и топе серо цвета. Модель сидит на диване, изогнувшись и игриво выставив свою «гордость». Она распустила длинные волосы и смотрит прямо в кадр.
При этом на диване, где умостилась Квитко лежат синие подушки и синяя сумка.
«Мой любимый цвет синий. А ваш?», - подписала фото знаменитость.
За десять часов в Instagram это фото собрало 86400 лайков. Фолловеры засыпали любимую модель комплиментами.
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте.
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.
Также Politeka писала, что пышногрудая русская Кардашьян не вместила красоту в микро-топ.