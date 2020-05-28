Онука знаменитого російського актора Михайла Боярського вразила формами в короткому топі
Юна Катерина Боярська не соромиться виставляти напоказ свою розкішну фігуру. Дівчина регулярно ділиться новими знімками в своєму Instagram. На цей раз вона опублікувала фото, на якому позує на ліжку у відвертому вбранні, передає Politeka.net.
На фото Боярська сидить на краю ліжка, задумливо дивлячись кудись убік. На ній білий спортивний топ з кокетливими вставками у вигляді прозорої сіточки. Зухвале вбрання ідеально підкреслює пишні груди красуні.
Свій образ Боярська підкреслила яскравим макіяжем з акцентом на очі. Це зробило знімок ще більш виразним.
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Шанувальники не могли пройти повз такий знімок красуні.
«Неповторна», «Погляд», «Вона бомба, вона бомба», «Красуня», «Ну норм наче», «Катюха, що ти зі мною робиш? Я втратив дар мови», «Шикарна», «Які запаси!», «Катя, як у вас справи на особистому фронті йдуть? Вашому дідові внукозять не потрібен?», - пишуть люди в коментарях.
До цього ми писали, що Боярська поділилася фото, на якому вона стоїть у чорній шкіряній куртці, джинсах і топі. Образ Катерина доповнила золотим ланцюжком з кулончиком і яскравим макіяжем. Юна дівчина взялася за волосся рукою і дивилася в камеру, щоб кадр вийшов максимально спекотним. Так і хочеться написати під фото: "Гордість дідуся".
Нагадаємо, пустотлива онука Боярського труснула шостим розміром бюсту в прозорому декольте.
Як повідомляла Politeka, внучка Боярського ледве вмістила шостий розмір в екстремальному декольте.
Також Politeka писала, що юна онука Боярського продемонструвала шостий розмір у вузькому топі.