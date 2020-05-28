Онука знаменитого російського актора Михайла Боярського вразила формами в короткому топі

Юна Катерина Боярська не соромиться виставляти напоказ свою розкішну фігуру. Дівчина регулярно ділиться новими знімками в своєму Instagram. На цей раз вона опублікувала фото, на якому позує на ліжку у відвертому вбранні, передає Politeka.net.

На фото Боярська сидить на краю ліжка, задумливо дивлячись кудись убік. На ній білий спортивний топ з кокетливими вставками у вигляді прозорої сіточки. Зухвале вбрання ідеально підкреслює пишні груди красуні.

Свій образ Боярська підкреслила яскравим макіяжем з акцентом на очі. Це зробило знімок ще більш виразним.

Шанувальники не могли пройти повз такий знімок красуні.

«Неповторна», «Погляд», «Вона бомба, вона бомба», «Красуня», «Ну норм наче», «Катюха, що ти зі мною робиш? Я втратив дар мови», «Шикарна», «Які запаси!», «Катя, як у вас справи на особистому фронті йдуть? Вашому дідові внукозять не потрібен?», - пишуть люди в коментарях.

До цього ми писали, що Боярська поділилася фото, на якому вона стоїть у чорній шкіряній куртці, джинсах і топі. Образ Катерина доповнила золотим ланцюжком з кулончиком і яскравим макіяжем. Юна дівчина взялася за волосся рукою і дивилася в камеру, щоб кадр вийшов максимально спекотним. Так і хочеться написати під фото: "Гордість дідуся".

Нагадаємо, пустотлива онука Боярського труснула шостим розміром бюсту в прозорому декольте.

Як повідомляла Politeka, внучка Боярського ледве вмістила шостий розмір в екстремальному декольте.

Також Politeka писала, що юна онука Боярського продемонструвала шостий розмір у вузькому топі.