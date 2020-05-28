Алла Пугачова зізналася, як стала відчувати себе з приходом старості

У цьому році Примадонні російської естради виповнився 71 рік. Втім, її вік став предметом жартів і пересудів ще раніше. Зірка сама помітила, що люди люблять «звинувачувати її в старості». Цитата співачки на цю тему з'явилася на одній з її фан-сторінок в Instagram, пише Politeka.net.

Пугачова зізнається, що її дивують ці «звинувачення».

«Я-то зросла «Молодим скрізь у нас дорога, старим скрізь у нас шана». І ось я, тітонька сімдесяти років, що виросла на таких правилах, раптом читаю, і мене сміх розбирає: «Стара! Така-сяка. Дивіться, яка вона, без фарби, без усього!» Думаю: «А я тобі додам!» Instagram — це цікаво, мені сподобалося, пограти можна — коли нудно…», - розповіла співачка.

Вона відкрито заявила, що не заперечує свій вік. За її словами, зараз вона вже на тому етапі, коли лягаючи спати думає тільки про те, щоб прокинутися на наступний день.

«Мені так набридло, що всі пишуть, звинувачують: «Стара, стара». Так! Я стара. І нічого з цим вдіяти не можу. Говорити про те, що у мене душа молода, я теж не буду. Так, я старію. Вже лягаєш і думаєш: «Прокинутися б», - зізналася співачка.

Цей пост її шанувальники супроводили фотографією з усміхненою Пугачовою. На ній співачка позує у повітряному світлій кофті і кокетливо поправляє волосся. На фото їй зовсім не даси 71 рік.

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