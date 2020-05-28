Відома актриса Єлизавета Василенко, зірка серіалу "Школа", показала танці під музику
На кадрах Ліза позувала в білому топі і джинсах. Красуня вирішила залишити волосся розпущеним і танцювала під музику всі відео. На кадрах можна помітити ідеальне тіло Василенко і як стирчать соковиті "персики", які були не в бюстгальтері. Дівчина рухалася по кімнаті, танцювала біля стіни, то куражилась на ліжку. Відео вийшло дуже чудовим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Наскрізь і наскрізь", - підписала танці красуня.
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Фанати подивилися відео більше 60 тисяч разів і написали кілька коментарів:
"Приголомшлива", "Наша", "Красуня", "Чому так шикарно", "Запальничка", "Яка ж ти прекрасна", "О Боже! Ти шикарна", "богиня", "така красива".
Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Ліза Василенко, зірка серіалу "Школа", показала спокусливий образ, влаштувавшись на підлозі.
На кадрах красуня лежить в червоному топі на підлозі. Груди прямо сплюснулась під вагою зірки, яка знімала на камеру. Образ Ліза доповнила розпущеним волоссям і метеликами, які додала через фільтр.
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