Дан Балан підкорив шанувальниць новими мрійливим образом

Популярний молдавський співак, який вже давно перебрався в Україну, опублікував на своїй сторінці в Instagram новий пост. Про це повідомляє Politeka.net.

Виконавець задався питанням, у чому секрет успішних пошуків себе в сучасному світі.

«Дізнатися головний секрет... побачити все, як є... знайти себе... чого нам ще не вистачає, щоб, нарешті... просто жити?», - поцікавився Балан.

Свій пост він супроводив чорно-білою фотографією. На ній Дано позує в чорній футболці і сорочці в горошок. Романтичний образ співака доповнюють ланцюги на шиї і масивні кільця на пальцях. Дан дивиться прямо в камеру своїм пронизливим поглядом.

Шанувальники тут же почали активно коментувати новий пост співака. При цьому люди не могли не згадати чутки про його роман з популярною співачкою Тіною Кароль. Цій темі присвячено багато коментарів.

«Дан ви з Тіною як одне ціле все в один день», «У вас з Тіною не один і той ж секрет випадково?», «Котик наш Улюблений», «Ні, ну що за красень?», «Коли вже весілля?», «красунчик пощастило ж @tina_karol», «Продовжуєш повільно вбивати», «Справжній підкорювач сердець», «викладати фото в один день - збіг? Не думаю», «Ми здогадуємося як звуть твій головний секрет», «Найкращий чоловік», - пишуть люди.

Нагадаємо, потужний Дан Балан приголомшив витівкою в спортзалі, Тіна Кароль оцінила б.

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