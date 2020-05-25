Украинская певица Тина Кароль покорила стильным образом на портретном фото

Отправившись на активный отдых в горы вместе с единственным сыном Вениамином и близкими, звезда решила вести социальную сеть Инстаграм также более активно. На странице артистки появилась серия кадров из отдыха, а также новые фото из ранее не показанных фотосессий. Звезде удалось поразить чувственным кадром, передает Politeka.net.

Так, звезда появилась на новом кадре и поразила видом – артистка подчеркнула свою красоту ярким макияжем с акцентом на алые губы, которые так нравятся фанатам. При этом волосы певица уложила в привычные мягкие волны, без каких-либо украшений. Чтобы подчеркнуть идеальный ракурс, звезда приложила руки к лицу, показав нюдовый маникюр без рисунков. При этом одежды на Кароль также не видно – все лишнее удачно скрыто.

Фанаты восхитились красотой певицы, которая ранее покорила своими нежными образами Балана, с которым ей приписывают бурный роман со времен участия на шоу "Голос". Похоже, у многочисленных фанаток Дана Балана, вероятно, нет шансов на успех, пока рядом с ним изящная звезда:

«Дайте мне валерьянку, больше не могу, подыхаю от этих глаз.❤️🔥❤️😍», «Настоящая королева❤️», «Невероятная 😻😻😻», «Невероятно завораживающе 😻😻 Тина, как тебе это удаётся?😻😻😻», «Нереальная 😻💔», «Просто нереальная 😍🔥🔥🔥», «как голливудская кинозвезда😍🔥», «Вы просто королева😍😍💞», «Восхищаюсь Тиной, икона стиля!!!», «Тина, куда руки в рот, карантин же!!!».

А до этого в разделе Стори в Инстаграм звезда появилась в необычном образе, надев вместе с теплой курткой довольно длинную синюю юбку, полностью скрывающую ее фигуру. Этот же снимок появился и на фан-аккаунте звезды "Фан-Тина", где поклонники обсудили внешний вид звезды. При этом далее под кадрами из отдыха звезды разразился настоящий скандал по поводу отношений Тины и Дана:

«главное Дан сам отвечал когда его спрашивали..что нету сценария, есть эмоций живых людей, но до людей это не доходит...Странно, серьёзно!!! Такое впечатления что,даже,если бы они сказали что вместе люди бы всё равно налетели(как и на ПТП с NK)что они вместе на показ и для сценария🤦‍♂️🤦‍♀️🤦‍♂️.», «Кто вам дал право лезть своими грязными словами , высказываниями и мыслями в её мир ?! Неужели нельзя просто порадоваться за Тину?! И не важно кто с ней рядом! Она счастлива!!!», «лол, вы сами себе напридумывали историю любви, думаете, что она ведет себя, как монашка, а теперь беситесь, что Тина не поступает так, как вы того хотите. не стройте иллюзий - не будет разочарований».

Напомним, Кароль в горячих объятиях Балана засветила обручальное кольцо: вся страна в ожидании свадьбы.

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