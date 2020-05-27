Слухи о романе Тины Кароль и Дана Балана продолжают интриговать поклонников, а недавнее заявление продюсера «Голосу країни» подлили масла в огонь

Как известно, во время последнего сезона песенного шоу артисты вели себя более чем дружелюбно, обнимались и флиртовали в открытую. А после того, как видео из закулисья и со съемок попали в сеть, где звезды обнимались и мило говорили друг с другом, Тине Кароль и Дану Балану уже нет чего скрывать, считают поклонники, сообщает 24 канал.

Продюсер проекта «Голос» также решил прокомментировать роман звезд и раскрыл правду об их отношениях. Так, не так давно в сети появился фрагмент его интервью, в котором продюсер ответил на самый важный вопрос для поклонников.

Владимир Завадюк отметил, что зрителям правда не показалось – у звезд есть какое-то особое притяжение, какая-то химия. Однако подтвердить догадки о романе он не может. Также мужчина отметил, что Балан был преданным поклонником Кароль еще до проекта и следил за ее творчеством.

«Я верю в химию между Даном и Тиной и ее сложно скрыть. И Дан не раз говорил еще до начала шоу, в начале 9-го сезона, что он является одним из фанатов Тины, он знает все ее песни и пересмотрел все ее клипы», - рассказал продюсер.

Также он подтвердил, что Тина с Даном правда снимали свой клип «Помнишь» в ее спальне и действительно в момент финала были вместе в доме Кароль.

"В день суперфинала они были в одном доме и это был дом Тины. Так, Тина?" – отметил Владимир.

Отметим, несколько дней назад в сети был представлен ролик, записанный в спальне Тины Кароль. Дело в том, что артисты записали новую песню в дуэте, который ждали многие месяцы фанаты.Специально к этому событию Дан опубликовал новое фото, но засветил кое-что лишнее.

Так, в изначальном ролике певец и Тина были рядом друг с другом: мужчина играет на гитаре, а сама Кароль кокетливо смотрит на мужчину и подыгрывает тому на пианино. На протяжении всего апреля фанаты активно писали о грядущей коллаборации двух артистов, поэтому вышедший клип занял первое место в трендах Ютуб-платформы всего за несколько дней.

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