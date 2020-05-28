Дан Балан покорил поклонниц новым мечтательным образом

Популярный молдавский певец, который уже давно перебрался в Украину, опубликовал на своей странице в Инстаграм новый пост. Об этом сообщает Politeka.net.

Исполнитель задался вопросом, в чем секрет успешных поисков себя в современном мире.

«Узнать главный секрет... увидеть все, как есть... найти себя... чего нам еще не хватает, чтобы, наконец-то... просто жить?», - поинтересовался Балан.

Свой пост он сопроводил черно-белой фотографией. На ней Дан позирует в черной футболке и рубашке в горошек. Романтичный образ певца дополняют цепи на шее и массивные кольца на пальцах. Дан смотрит прямо в камеру своим пронзительным взглядом.

Поклонники тут же принялись активно комментировать новый пост певца. При этом люди не могли не вспомнить слухи о его романе с популярной исполнительницей Тиной Кароль. Этой теме посвящены многие комментарии.

«Дан вы с Тиной как одно целое всё в один день», «У вас с Тиной не один и тот же секрет случайно?», «Котик наш Любимый», «Не, ну что за красавчик?», «Когда уже свадьба?», «красавчик повезло же @tina_karol», «Продолжаешь медленно убивать», «Истинный покоритель сердец», «выкладывать фото в один день - совпадение? Не думаю», «Мы догадываемся как зовут твой главный секрет», «Лучший мужчина», - пишут люди.

Напомним, мощный Дан Балан огорошил выходкой в спортзале, Тина Кароль оценила бы.

Как сообщала Politeka, продюсер "Голосу країни" раскрыл правду об отношениях Кароль и Балана.

Также Politeka писала, что Тина Кароль ошеломила соблазнительным образом, у фанаток Балана нет шансов.