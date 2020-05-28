Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці в світі, показала красу майже без одягу
Сьюзі в цей раз була в зеленому топі і кольорових коротеньких шортах. Красуня стояла на тлі дверей і показувала два пальці ввех, що означає "Мир". Дівчина посміхалася і вигнулась тілом, щоб показати свої головні переваги, що у неї вийшло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Пішли на тренування", - написала Сьюзі.
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Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Доброго ранку, любов", "Доброго ранку, Белла Дама", "Прекрасна", "Добрий ранок", "Дуже сильний", "Богиня".
Раніше ми повідомляли, що відома модель Сьюзі Кортес похвалилася іншими соковитими місцями.
На фото Кортес показала себе в чорній білизні з мотузочок і латексному піджаку, доповнивши образ стильними сережками. Волосся Сьюзі зібрала в хвіст, а сама дивилася зухвалим поглядом в об'єктив. Красуня взялася за мотузочки трусиків і потягнула їх вгору, додаючи фотографії ще більшої пікантності.
Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", з'явилася в гарячому образі.
Зірка позувала на стільці, демонструючи форми, зокрема, свої подкаченные ніжки. Модель активно займається спортом, що видно по її підтягнутого тіла, а ноги у неї буквально "сталеві".
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