Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы в мире, показала красоту почти без одежды
Сьюзи в этот раз была в зеленом топе и цветных коротеньких шортах. Красотка стояла на фоне дверей и показывала два пальца ввех, что означает "Мир". Девушка улыбалась и выгнулась телом, чтобы показать свои главные достоинства, что у нее получилось. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Пошли на тренировку", - написала Сьюзи.
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Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Доброе утро, любовь", "Доброе утро, Белла Дама", "Прекрасная", "Доброе утро", "Очень сильное", "Богиня".
Ранее мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес похвасталась другими сочными местами.
На фото Кортес показала себя в черном белье из веревочек и латексном пиджаке, дополнив образ стильными серьгами. Волосы Сьюзи собрала в хвост, а сама смотрела дерзким взглядом в объектив. Красавица взялась за веревочки трусиков и потянула их вверх, добавляя фотографии еще большей пикантности.
Сообщалось, что бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", предстала в горячем образе.
Звезда позировала на стуле, демонстрируя формы, в частности, свои подкаченные ножки. Модель активно занимается спортом, что видно по ее подтянутому телу, а ноги у нее буквально "стальные".
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