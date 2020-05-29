Курс валют в Україні 29 травня влаштує неймовірні ігрища, долар і євро полетять до дна через гривню



Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку.

Так, долар сьогодні будуть віддавати по 26,9059 за один «вічнозелений», хоча раніше валюту віддавали за 27,0002 грн (-0,0943).

Також НБУ сьогодні «перекинув» євро: валюту продаватимуть за 29,6234 за одну банкноту. Хоча ще вчора за неї просили 29,7151 гривень (-0,0917).

За інформацією національного регулятора, долар впав вже до середини дня: «вічнозелений» продавався за 26,9136 гривень за купюру.

Стало відомо, що буде з курсом долара після отримання траншу від МВФ. Про це в інтерв'ю журналістам розповів економіст Михайло Федоров.

Аналітик попередив, що національна валюта може серйозно зміцнитися по відношенню до курсу долара після того, як МВФ перерахує Україні грошовий транш.

Він також додав, що після отримання траншу буде збережена макроекономічна стабільність країни.

"Іноземний капітал буде купувати ОВДП України, за рахунок чого прибутковості по ним будуть знижуватися, і вартість обслуговування державного боргу також буде знижуватися. Крім цього, Україна отримає гроші від ЄС і Світового банку. Країна зможе профінансувати свій дефіцит бюджету, і з державними фінансами країни все буде добре, принаймні, в осяжному майбутньому", - підкреслив Федоров у спілкуванні з журналістами.

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