Зірка Студії «Квартал 95» Євген Кошовий поділився забавним знімком в запозичених у своєї колеги Олени Кравець окулярах

Популярний український артист опублікував веселе фото в своєму Instagram в розділі «Сторіз». Про це повідомляє Politeka.net.

На фотографії Кошовий позує перед камерою крупним планом в модних сонцезахисних окулярах. При цьому аксесуар виглядає явно жіночим. Розгадка виявилася дуже простою: гуморист сам зізнався, що запозичив окуляри у своєї колеги Олени Кравець.

«Поцупив фари у Кравець», - з гумором підписав фото Кошовий.

На знімку він виглядає явно задоволеним собою.

На жаль, шанувальники артиста не змогли прокоментувати пост, адже в «Сторіз» відсутня така можливість.

До цього ми писали, що дружина Кошового Ксенія вирішила поділитися милим відео з їх молодшою дочкою Серафимою. На кадрах, опублікованих у розділі Сториз, вона показала, як дівчинка їсть прямо з каструлі, розвалившись на підлозі на м'якій подушці.

«Суворі діти карантину їдять каструлями», - з гумором підписала відео Ксенія.

Цікаво, що поруч з Серафимою на відео можна зауважити собаку Кошових, яка уважно дивиться на дівчинку, поки та їсть.

Зазначимо, що Кошовий і його дружина Ксенія виховують двох доньок: 12-річну Варвару і 5-річну Серафиму. І якщо старша дівчинка вже з'являлася на телебаченні і сама веде свою сторінку в Instagram, то знімки молодшої поки рідко з'являються в соцмережах.

Нагадаємо, Кравець, Кошовий, Ткач та інші зірки «Квартал 95» похвалилися вишиванками: топ яскравих фото.

Як повідомляла Politeka, дружина Кошового з «Квартал 95» засвітила їх молодшу дочку за дивним заняттям.

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