Чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко, якого знають під псевдонімом Тарзан, прокоментував скандал, в центрі якого опинився

Коментар з цього приводу він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі, повідомляє Politeka.net. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз).

«Хочу подякувати всім, хто підтримує мене в тій безглуздій ситуації, яка зараз виникла. Серед усього неадеквата, який писався в мою адресу і пишеться, були реальні пропозиції нормальні адекватні про роботу. Дякую хлопці. Я ще нормально себе почуваю в цьому плані. Ще сповнений творчих ідей та сил, щоб їх реалізувати», - заявив артист.

Фолловери Тарзана кинулися підтримувати його.

«Сергію, ми завжди за тебе. Ти тільки скажи, ми цю огидну тітку за попу укусим. Щоб знала як нашого красеня ображати!», «Я відразу не повірила в те, що про Вас написали журналісти», «Як же приємно на Вас дивитися, стільки позитиву, стільки енергії!! Дякуємо за гарний настрій!!!», " Боже, який у вас шикарний голос", - пишуть в коментарях.

Крім того, одна передплатниць поцікавилася свої у Тарзана кучері. Артист вирішив розкрити секрет своєї зовнішності і жартівливо відповів, що це бігуді.

Нагадаємо, скандал спалахнув після заяви, що Тарзан поскаржився, як вони з дружиною, співачкою Наташею Корольовою постраждали через карантин. Крім того, що зараз "заморожені" всі виступи, так Тарзан ще й позбувся фітнес-центру.

«На відміну від бабусь і дідусів, які сидять вдома і як отримували пенсію, так і отримують, ми, артисти, ні копійки не маємо. Більше того, ми будемо останніми, кого підключать до життя, тому що масові збіговиська ще довго будуть під забороною!», - приводили ЗМІ слова Глушко.

Пізніше з'явилося повідомлення про те, що російський фермер-сыровар Олег Сирота, дізнавшись про проблему зіркової сім'ї, вирішив їх підтримати.

«Сергію Глушко, нарешті, надається шанс спробувати свої сили в роботі з справжніми елітними тьолками і проявити себе на вакансії дояра. Ця відмінна робота на свіжому повітрі допоможе йому заробити на хліб», - поділився ініціативою фермер.

У свою чергу Тарзан заявив, що ЗМІ перекрутили його слова.

Нагадаємо, безробітного Тарзана прихистили на фермі, з'явилося фото

Також Politeka писала, що зубожілий Тарзан поскаржився на життя і отримав підтримку

А ще Politeka повідомляла, що сім'ю Королевою зацькували, напівроздягнений Тарзан накинувся на журналістку.