Знаменитості люблять своїх дітей, захоплюються їх подвигами і дуже часто вражають під час публічних виходів у світ своїм виглядом

Дочки знаменитостей намагаються бути не менш яскравими, ніж їхніх мами, адже малята приваблюють дуже багато уваги. Дочки Джолі, Ані Лорак, Світлани Лободи, Христини Асмус полонити публіку різними образами і витівками. Пропонуємо вашій увазі топ-добірку фото молодих красунь, якими можуть пишатися свої мами, пише Politeka.net

Світлана Лобода є мамою двох прекрасних дочок, які захоплюють мережу своїми образами – малятка Тільда і Єва ростуть славними дітьми, якими активно займається співачка. Старша дочка Євангеліна займається гімнастикою, читає досить серйозні для її віку книги, любить підтримувати маму на концертах і проводити час з сім'єю. А ось Тільду Світлана не показує публіці, дитина зрідка з'являється на фото, зірка намагається захистити зовсім крихітну дівчинку від зайвої уваги.

Усміхнена дочка Христини Асмус і Гаріка Харламова - Анастасія, з'явилися в мережі, коли їй було вже близько трьох років. До цього часу пара приховувала обличчя дівчинки і не показувала громадськості її фото, але з часом почала показувати її в Instagram і навіть завела їй окремий обліковий запис.

А ось 14-річна донька Маші Полякової є майбутньою моделлю. Високоросла дівчинка не тільки активно займається собою, навчалася в школі моделей у Алли Костромічевою, але ще й любить активний відпочинок. Дівчинка також грає на фортепіано, любить брати участь у фотосесіях і завела власних шанувальників в Instagram.

Єдина дочка Кароліни Куєк, більш відомої під псевдонімом Ані Лорак також рідко з'являється в соціальних мережах. Після розлучення зірка з Муратом – власником нічного клубу, з яким прожила 10 років разом, співачка показує Софію рідко, але малеча не боїться камери і з радістю позує. Схоже, Кароліна намагається захистити дитину від негативу. Дівчинка любить зніматися разом з мамою у фотосесіях і незважаючи на неоднозначні коментарі, завжди посміхається.

Після розриву Волочкової і Вдовіна Аріадна довгий час жила з матір'ю. Балерина часто ділиться моментами з життя з дочкою в своєму профілі в Instagram. Сама дівчинка почала займатися в художній школі і навіть змогла продати першу картину, в Instagram вона займається рекламою і любить кінний спорт.

Повнолітня дочка Віри Брежнєвої є моделлю, активно займається спортом і любить ділитися в Instagram жаркими кадрами. Не так давно вона розсекретила свого бойфренда на ім'я Метт Гармати і романтично зізналася йому в любові. Зараз дівчина живе і вчитися в США, тому її особисте життя дуже прихована від публіки.

Зіркова мама Дженніфер Лопес займається з особливою легкістю та посмішкою, тому виглядає чудово. Однак не менше жінка любить своїх дітей, тому приділяє їм весь свій вільний час. Двійнята зірки, Емма Мэрибел і Максиміліан Давид, за словами Джей Ло, є її "рятівниками", які допомогли мамі повернутися до життя.

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