Знаменитости любят своих детей, восхищаются их подвигами и очень часто поражают во время публичных выходов в свет своим видом

Дочери знаменитостей стараются быть не менее яркими, чем их мамы, ведь малышки привлекают очень много внимания. Дочери Джоли, Ани Лорак, Светланы Лободы, Кристины Асмус покорят публику самыми разными образами и выходками. Предлагаем вашему вниманию топ-подборку фото молодых красавиц, которыми могут гордиться свои мамы, пишет Politeka.net

Светлана Лобода является мамой двух прекрасных дочерей, которые восхищают сеть своими образами – малышки Тильда и Ева растут славными детьми, которыми активно занимается певица. Старшая дочь Евангелина занимается гимнастикой, читает довольно серьезные для ее возраста книги, любит поддерживать маму на концертах и проводить время с семьей. А вот Тильду Светлана не показывает публике, ребенок изредка мелькает на фото, звезда старается оградить совсем крошечную девочку от излишнего внимания.

Улыбчивая дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова - Анастасия, появились в сети, когда ей было уже около трех лет. До этого времени пара скрывала лицо малышки и не показывала общественности ее фото, но со временем начала показывать ее в Инстаграм и даже завела ей отдельный аккаунт.

А вот 14-летняя дочь Маши Поляковой является будущей моделью. Высокорослая девочка не только активно занимается собой, обучалась в школе моделей у Аллы Костромичевой, но еще и любит активный отдых. Девочка также играет на пианино, любит принимать участие в фотосессиях и завела собственных поклонников в Инстаграм.

Единственная дочь Каролины Куек, более известной под псевдонимом Ани Лорак также редко появляется в социальных сетях. После развода звезда с Муратом – владельцем ночного клуба в Киеве, с которым прожила 10 лет вместе, певица показывает Софию редко, но малышка не боится камеры и с радостью позирует. Похоже, Каролина пытается оградить ребёнка от негатива. Девочка любит сниматься вместе с мамой в фотосессиях и несмотря на неоднозначные комментарии, всегда улыбается.

После разрыва Волочковой и Вдовина Ариадна долгое время жила с матерью. Балерина часто делится моментами из жизни с дочерью в своем профиле в Instagram. Сама девочка начала заниматься в художественной школе и даже смогла продать первую картину, в Инстаграм она занимается рекламой и любит конный спорт.

Совершеннолетняя дочь Веры Брежневой является моделью, активно занимается спортом и любит делиться в Инстаграм жаркими кадрами. Не так давно она рассекретила своего бойфренда по имени Мэтт Кэннон и романтично призналась ему в любви. Сейчас девушка живет и учиться в США, поэтому ее личная жизнь очень скрыта от публики.

Звездная мама Дженнифер Лопес занимается с особой легкостью и улыбкой, поэтому выглядит замечательно. Однако не меньше женщина любит своих детей, поэтому уделяет им все свое свободное время. Двойняшки звезды, Эмма Мэрибел и Максимиллиан Давид, по словам Джей Ло, являются ее "спасителями", которые помогли маме вернуться к жизни.

Напомним, что любвеобильный Макаревич тайно сыграл свадьбу, фото молодой жены: "Училась в Киеве и...".

Как сообщала Politeka, молодая любовница Павлика поделилась слезливой историей в одном лифчике: «Была простой девочкой».

Также Politeka писала, что юная жена Комарова из "Мир наизнанку" похвасталась, как проводит время без мужа: "Шикарные ноги".