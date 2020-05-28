Українці ризикують зіткнутися з проблемою зняття власних грошей з карт Приватбанку
Про такий випадок розповів один із клієнтів банку у своєму відгуку на сайті «Мінфін». За словами українця, днями йому терміново потрібна була готівка, тому він вирішив зняти гроші з власної карти в найближчому банкоматі.
Однак, банкомат видав чоловікові тільки 3000 гривень. Він спробував зняти ще тисячу, однак йому повідомили, що цей банкомат не може видати гроші. В іншому банкоматі йому також не видали гроші, повідомивши, що він вичерпав свій ліміт.
«Зателефонував на гарячу лінію, мені сказали в касі, окей кажу, давайте в касі, адресу уточнили і сказали, підійдіть завтра в касу банку і отримаєте, якщо там будуть гроші, а потім сказали ой можуть привезти на таке-то число. У підсумку витратив час, нерви (як я свої ж гроші і не можу зняти отримати, тоді, коли мені треба, а не коли банк мені дозволить забрати МОЇ Ж ГРОШІ, може я вмираю і мені терміново треба гроші на ліки, а тут таке…», - обурився українець.
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Він уточнив, що в підсумку йому довелося знімати свої гроші в іншому банку.
Представники Приватбанку, в свою чергу, уточнили, які існують ліміти на зняття грошей в банкоматах.
«Стандартний ліміт картки Приватбанку на зняття готівки в банкоматі - еквівалент 2200 USD/день (за курсом Приватбанку для карток, продаж. - приблизно 60000 гривень, від курсу залежить). Максимальна сума зняття готівки з картки Приватбанку в банкоматі Приватбанку не більш 20 000 гривень протягом 3-х годин. Якщо в банкоматі закінчуються кошти - ліміт на зняття становить 3000 гривень», - йдеться в повідомленні банку.
Його представники також зазначили, що клієнт завжди може замовити готівку в будь-якому відділенні Приватбанку.
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