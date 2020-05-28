Украинцы рискуют столкнуться с проблемой снятия собственных денег с карт ПриватБанка

О таком случае рассказал один из клиентов банка в своем отзыве на сайте «Минфин». По словам украинца, на днях ему срочно понадобилась наличка, поэтому он решил снять деньги с собственной карты в ближайшем банкомате.

Однако, банкомат выдал мужчине только 3000 гривен. Он попытался снять еще тысячу, однако ему сообщили, что этот банкомат не может выдать деньги. В другом банкомате ему также не выдали деньги, сообщив, что он исчерпал свой лимит.

«Позвонил на горячую линию, мне сказали может в кассе, окей говорю, давайте в кассе, адрес уточнили и сказали, подойдите завтра в кассу банка и получите, если там будут деньги, а потом сказали ой могут привезти на такое-то число. В итоге потратил время, нервы (как я свои же деньги и не могу снять получить, тогда, когда мне нужно, а не когда банк мне разрешит забрать МОИ ЖЕ ДЕНЬГИ, может я умираю и мне срочно нужно деньги на лекарства, а тут такое…», - возмутился украинец.

Он уточнил, что в итоге ему пришлось снимать свои деньги в другом банке.

Представители ПриватБанка, в свою очередь, уточнили, какие лимиты существуют на снятие денег в банкоматах.

«Стандартный лимит карты ПриватБанка на снятие наличных в банкомате - эквивалент 2200 USD/день (по курсу ПриватБанка для карточек, продажа. - примерно 60000 гривен, от курса зависит). Максимальная сумма снятия наличных средств с карты ПриватБанка в банкомате ПриватБанка не более 20 000 гривен в течение 3-х часов. Если в банкомате заканчиваются средства - лимит на снятие составляет 3000 гривен», - говорится в сообщении банка.

Его представители также отметили, что клиент всегда может заказать наличку в любом отделении ПриватБанка.

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