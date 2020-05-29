До учасниць популярного шоу «Жіночий квартал» сьогодні прикута увага тисяч українців

З кожним днем популярність красунь актрис зростає, як і пильна увага до їх особистого життя. Politeka.net зібрала найяскравіші фото дівчат, на яких вони у всій красі продемонстрували свої ідеальні фігури.

Красуня Віра Кекелія нещодавно стала мамою, але до вагітності співачка і актриса регулярно публікувала в мережі відверті фото, не соромлячись демонструвати достоїнства фігури.

Її колега з вокального квартету Марта Адамчук рідко ділиться фото зовсім без одягу, зате дуже любить демонструвати свою голу спину. У дівчини дуже багато фото такого формату.

Ірина Сопонару володіє неймовірною фігурою. Красуня дуже худенька, і не упускає можливості показати своє тіло у всій красі.

Екзотична учасниця «Жіночого кварталу», співачка Еліна Мбані теж віднедавна публікує досить відверті фото. Юне дарування нещодавно і зовсім опублікувала фото в одній нижній білизні.

Ще одна визнана красуня Лера Товстолес раніше була моделлю. Красуня навіть показала фотографії в купальнику, з яких почалася її модельна кар'єра. У 20 років дівчина була дуже худою, що відкрило їй всі двері в модельний бізнес.

Нагадаємо, що Кекелія, Адамчук, Сопонару та інші красуні з "Квартал 95" здивували фігурою в купальнику: топ фото.

А ще Politeka писала, що Марта Адамчук показала свої квіточки прямо посеред поля: "Просто супер".

Також Politeka повідомляла, що Еліна Мбані позбулася одягу і пограла з яблучком: фото не для слабких.