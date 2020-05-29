К участницам популярного шоу «Женский квартал» сегодня приковано внимание тысяч украинцев

С каждым днем популярность красоток актрис растет, как и пристальное внимание к их личной жизни. Politeka.net собрала самые яркие фото девушек, на которых они во всей красе продемонстрировали свои идеальные фигуры.

Красотка Вера Кекелия недавно стала мамой, но до беременности певица и актриса регулярно публиковала в сети откровенные фото, не стесняясь демонстрировать достоинства фигуры.

Ее коллега по вокальному квартету Марта Адамчук редко делится фото совсем без одежды, зато очень любит демонстрировать свою голую спину. У девушки очень много фото такого формата.

Ирина Сопонару обладает невероятной фигурой. Красотка очень худенькая, и не упускает возможности показать свое тело во всей красе.

Экзотическая участница «Женского квартала», певица Элина Мбани тоже с недавних пор публикует достаточно откровенные фото. Юное дарование недавно и вовсе опубликовала фото в одном нижнем белье.

Еще одна признанная красавица Лера Товстолес ранее была моделью. Красотка даже показала фотографии в купальнике, с которых началась ее модельная карьера. В 20 лет девушка была очень худой, что открыло ей все двери в модельный бизнес.

Напомним, что Кекелия, Адамчук, Сопонару и другие красотки из "Квартал 95" удивили фигурой в купальнике: топ фото.

А еще Politeka писала, что Марта Адамчук показала свои цветочки прямо посреди поля: "Просто супер".

Также Politeka сообщала, что Элина Мбани избавилась от одежды и поиграла с яблочком: фото не для слабых.