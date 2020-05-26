Українська співачка та учасниця «Квартал 95» Марта Адамчук вразила яскравим образом

Красуня позувала посеред поля жовтих квітів, пише Politeka.net. Чарівна брюнетка з'явилася в простому образі, однак від цього не стала менш яскравою.

Зірка одягла бежеву толстовку, яка ніяк не підкреслила її фігуру.

Співачка робила селфі, розпустивши коротке волосся. На руку модель одягла шкіряний браслет, а очі приховали - темні окуляри.

Зірка закинула за вушко волосся, блиснувши акуратною сережкою.

"Затори в полях)", - підписала знімок красуня.

За годину пост зібрав майже 500 лайків і трохи коментарів.

"Так красиво Україна виглядає приголомшливо в наші дні 😍", "Як завжди, дуже добре 😍😍 З Вами навіть хочеться на українську мову перейти, хоча в житті спілкуюсь російською 🙂❤", "Красиво", "Яка класна і кльова 💚👍🏻", "А позаду Вас росте гірчиця! ФОТО просто СУПЕР! ❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Марта Адамчук позувала в неймовірно чуттєвому образі – білій довгій сукні, доповнивши її красивими сережками та макіяжем. В руках зірка тримала фотоапарат. Шанувальники засипали артистку компліментами.

Раніше повідомлялося, що Марта Адамчук сиділа на дивані в білому піджаку, під яким нічого не видно.

Образ красуня доповнила зализаним назад волоссям і скромною сережкою у вусі. Красуня стримано посміхалася на камеру, дивлячись кудись за кадр.

Нагадаємо також, що Марта Адамчук показала спільне фото з матір'ю. Зірка лежала з мамою, посміхалися.

Кадр був чорно-білим і вийшов дуже ніжним. Швидше за все, зірка таким чином привітала маму зі святом.

Нагадаємо, зірки "Жіночого кварталу" влаштували нещадну бійку

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