Ірина Сопонару, Марта Адамчук, Віра Кекелія та інші зірки "Квартал 95" показали пляжні образи

На першому фото показала себе Ірина Сопонару. Красуня стояла в мініатюрному чорному купальнику і тримала дошку для серфінгу. Фотографія вийшла сонячною та пляжною, адже на тлі можна побачити океан і практично чисте небо. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже Віра Кекелія. Красуня відпочивала в Туреччині і показала себе в чорному в білу крапку купальнику. Образ дівчина доповнила великими окулярами.

На наступному знімку Березня Адамчук. Зірка "Кварталу" лежала на свіжому піску в рожевому купальнику, закривши очі від задоволення. Дівчина відпочивала в Туреччині і показала свою фігуру в маленькому купальнику.

На четвертому фото вже Лера Товстолес. Красуня позувала у каменів у мініатюрних клаптиках тканини, доповнивши образ великими сережками. Фотографія вийшла чарівною і цікавою, на якій можна побачити фігуру дівчини.

Замикає топ Еліна Мбані. Екзотична красуня відпочивала в Туреччині, а прикрасила своє тіло чорно-білим купальником. Зірка доповнила образ стильними окулярами і не соромилася демонструвати свою фігуру. В руках Еліна тримала який-то напій і дивилася в камеру.

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