Індексація пенсій, проведена в травні, обійшла стороною деяких українців

За оцінками Пенсійного фонду, таких налічується приблизно 3,5 млн.

Без додаткових виплат залишилися:

  • держслужбовці;
  • пенсіонери, які продовжують працювати;
  • одержувачі соціальних пенсій (ті, хто отримує мінімальні виплати через нестачу страхового стажу для отримання пенсії за віком);
  • одержувачів спеціальних пенсій (приміром, колишні судді та прокурори);
  • пенсіонери, у яких максимальні пенсії;
  • вийшли на пенсію до 2019 і 2020 році.

Додаткових грошей можна не чекати і тим пенсіонерам, у яких середня заробітна плата, яка використовується для нарахування пенсії, вище, ніж передбачено постановою Кабміну. Якщо досі такий показник становив 4404 гривні, то після індексації у 11% він став складати 4778 гривень.

пенсіонери, пенсії

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У тих пенсіонерів, які виходили на пенсію в минулому році, показник вище, тому для них перерахунок не проводився.

Без доплат залишилися і ті, хто вийшов на пенсію до 1 жовтня 2017 року. Тоді величину оцінки одного року страхового стажу знизили з 1,35 до 1,0%. Тому за новими розрахунками в окремих пенсіонерів, яким пенсії призначені в 2015-2017 роках, за новою формулою пенсії стали б менше. Було вирішено залишити їх виплати на попередній рівні, оскільки знижувати їх заборонено законом.

Тим часом заступник міністра соціальної політики Тетяна Сальникова анонсувала, що з 2021 року близько мільйона українських пенсіонерів старше 75 років доплатять за 500 гривень.

Наголошується, що чиновникам поставлено завдання наблизити розмір пенсії до фактичного прожиткового мінімуму.

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Уточнюється, що зараз в Україні близько 1,5 млн пенсіонерів старше 75 років, а від 75 років до 80 років - близько 1,1 млн осіб.

Додамо, що в рамках травневої індексації, за даними Пенсійного фонду, виплати українців зросли наступним чином:

на 100 гривень зросли виплати у 45% пенсіонерів,
від 100 грн до 400 грн - 37,9% пенсіонерів,
від 400 грн до 500 грн - 6,1% пенсіонерів,
від 500 грн до 700 грн - 5,6% пенсіонерів,
від 700 грн до 1000 грн - 3,1% пенсіонерів,
більше ніж на1000 грн пенсії підскочили у 2,3% пенсіонерів. 

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