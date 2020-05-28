Индексация пенсий, проведенная в мае, обошла стороной некоторых украинцев

По оценкам Пенсионного фонда, таких насчитывается примерно 3,5 млн.

Без дополнительных выплат остались:

госслужащие;

пенсионеры, котрые продолжают работать;

получатели социальных пенсий (те, кто получает минимальные выплаты из-за недостатка страхового стажа для получения пенсии по возрасту);

получатели специальных пенсий (к примеру, бывшие судьи и прокуроры);

пенсионеры, у которых максимальные пенсии;

вышедшие на пенсию в 2019 и 2020 году.

Дополнительных денег можно не ждать и тем пенсионерам, у которых средняя заработная плата, используемая для начисления пенсии, выше, чем предусмотрено постановлением Кабмина. Если до сих пор такой показатель составлял 4404 гривны, то после индексации в 11% он стал составлять 4778 гривен.

У тех пенсионеров, которые выходили на пенсию в прошлом году, показатель выше, поэтому для них перерасчет не производился.

Без доплат остались и те, кто вышел на пенсию до 1 октября 2017 года. Тогда величину оценки одного года страхового стажа снизили с 1,35 до 1,0%. Поэтому по новым расчетам у отдельных пенсионеров, которым пенсии назначены в 2015-2017 гг., по новой формуле пенсии стали бы меньше. Было решено оставить их выплаты на прежднем уровне, поскольку снижать их запрещено законом.

Тем временем замминистра социальной политики Татьяна Сальникова анонсировала, что с 2021 года около миллиону украинских пенсионеров старше 75 лет доплатят по 500 гривен.

Отмечается, что чиновникам поставлена задача приблизить размер пенсии к фактическому прожиточному минимуму.

Уточняется, что сейчас в Украине около 1,5 млн пенсионеров старше 75 лет, а от 75 лет до 80 лет - около 1,1 млн человек.

Добавим, что в рамках майской индексации, по данным Пенсионного фонда, выплаты украинцев выросли следующим образом:



на 100 гривен выросли выплаты у 45% пенсионеров,

от 100 грн до 400 грн - 37,9% пенсионеров,

от 400 грн до 500 грн - 6,1% пенсионеров,

от 500 грн до 700 грн - 5,6% пенсионеров,

от 700 грн до 1000 грн - 3,1% пенсионеров,

более чем на1000 грн пенсии подскочили у 2,3% пенсионеров.

Напомним про новый перерасчет пенсий, кому добавят, а кто останется без денег: "С 1 июля вырастет на..."

Как сообщала Politeka, украинцам снова пересчитают пенсии, кто получит больше денег.

Также Politeka писала, что украинцы могут остаться без выплат, плачевное заявление Пенсионного фонда: денег недосчитались.