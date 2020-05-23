Стало известно, кто из украинских пенсионеров получит очередную надбавку к выплате

Как передает Politeka.net, об этом глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявила в эфире украинского телеканала.

По ее словам, помимо "карантинной" тысячи, украинским пенсионерам в возрасте от 75 лет хотят повысить выплаты на 500 гривен.

«...Разработали новые социальные инициативы… Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям… Около 500 грн», — заявила министр в эфире телеканала.

Она также анонсировала возможное повышение пенсий тех украинцев, которые имеют более 40 лет стажа, но получают маленькие выплаты от государства.

Также Минсоцполитики, как утверждает Марина Лазебная, планирует разрешить досрочно выходить на пенсию родителям, ухаживающим за детьми с редкими болезнями, и у которых нет достаточного страхового стажа.

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Нововведения, прописанные в законопроекте от Минсоцполитки, коснутся не всех. В документе предлагают копить себе на пенсию украинцам не старше 35 лет из числа списка претендентов на льготные выплаты.

Речь идет о так называемых списках №1 и №2. В них входят, те украинцы, которые трудится на вредных и тяжелых производствах: металлурги, шахтеры, работники ферросплавы и трубных предприятий, энергетики, химпрома и др.

Украинцам, чтобы выйти на заслуженный отдых по льготному списку №1 в 50 лет, нужно отработать на вредном производстве от 7,5 лет (для женщин) до 10 лет (для мужчин. Для списка №2 такой стаж должен составлять не менее 12 лет.

По первой программе человек может рассчитывать на выплаты при достижении 50 лет; по второй - на получение пенсионных выплат с 55 лет; третья - разрешает "добровольцам" копить себе на пенсии, но не самостоятельно, а по условиям коллективных договоров с работодателями.

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