Стало известно, каким категориям пенсионеров во второй половине 2020 года повысят выплаты

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

В первую очередь, индексация выплат коснется получателей минимальных пенсий, пенсионеров старше 80-ти лет, а также тех льготников, кто заработали сверхстаж.

Те пенсионеры, которые получают минимальные выплаты, могут расчитывать на "прибавку" в размере 131 гривны.

С 1 июля из-за повышения размера прожиточного минимума минимальная пенсия вырастет с 1638 грн до 1712 – то есть на 74 гривны. Втарая индексация запланирована на 1 декабря, когда произойден еще одно повышение минимума, и тогда "минималка" для пенсионеров подрастет до 1769 грн.

Те пенсионеры, которым в 2020 году исполнится 80 лет, могут рассчитывать на более существенную надбавку к своей пенсии. Им предназначены доплаты в размере 500 гривен. В текущем месяце уже более 1,5 млн льготников получили надбавки.

Проиндексируют выплаты и тем льготникам, которые имеют сверхстаж. Такими, согласно законодательству, считаются женщины, которые трудились больше 30 лет и мужчины с 35 и больше лет стажа. Государство за каждый "лишний" год доплачивает по 1% от минималки. Теперь эта доплата в июле вырастет до 17,12 грн, а в декабре – до 17,69 грн.

Ранее мы рассказывали, что пенсионерам уготовили новую надбавку. По словам министра соцполитики Марины Лазебной, нововведения могут затронуть тех украинских пенсионеров, которым уже исполнилось 75 лет.

В частности, глава Минсоцполитики анонсировала надбавку в 500 гривен к пенсиям более миллиона льготников.

"Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... Около 500 грн", - заявила министр в эфире украинского телеканала.

Лазебная также добавила, что официальную дату индексации выплат тех пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, нужно определить на законодательном уровне.

Также мы рассказывали, что премьер Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы.

В частности, глава Кабмина предположил, что эта система может заработать уже с 1 января 2021 года.

В Кабмине обсуждают следующий вариант: 2% ЕСВ хотят направить на накопления, а еще 2% - брать из налога на доходы физлиц. По достижению пенсионного возраста деньги можно будет забрать сразу, рассрочить выплаты на 5-10 лет или выбрать пожизненное содержание с фиксированной выплатой.

Напомним, индексации пенсий больше не будет, в Пенсионном фонде выдали новые правила: кто не получит денег.

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