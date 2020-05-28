Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, похвалилася апетитною фігурою
Зірка часто публікує знімки провокаційного характеру в своєму Instagram, передає Politeka.net. (Щоб переглянути фото – проскролльте вниз)
На цей раз Квітко похвалилася осиною талією і розкішними пишними стегнами в обтягуючих легінсах і топі сіро кольору. Модель сидить на дивані, зігнувшись і грайливо виставивши свою «гордість». Вона розпустила довгі волосся і дивиться прямо в кадр.
Фоном для фото служить зелень пальм.
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При цьому на дивані, де вмостилася Квітко лежать сині подушки і синя сумка.
«Мій улюблений колір синій. А ваш?», - підписала фото знаменитість.
За десять годин в Instagram це фото зібрало 86400 лайків. Фолловери засипали улюблену модель компліментами.
«Мій улюблений колір це ти», «найкрасивіша жінка в світі», «Боже, ти прекрасна!», «Як гаряче», «Господи, ти неймовірно солодка, супер чудова», «Чудова і кожен день все більш красива», «Така красива», - захоплюються фігурою моделі користувачі мережі.
Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте.
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.
Також Politeka писала, що пишногруда російська Кардашьян не вмістила красу в мікро-топ.