Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, похвалилася апетитною фігурою

Зірка часто публікує знімки провокаційного характеру в своєму Instagram, передає Politeka.net. (Щоб переглянути фото – проскролльте вниз)

На цей раз Квітко похвалилася осиною талією і розкішними пишними стегнами в обтягуючих легінсах і топі сіро кольору. Модель сидить на дивані, зігнувшись і грайливо виставивши свою «гордість». Вона розпустила довгі волосся і дивиться прямо в кадр.

Фоном для фото служить зелень пальм.

При цьому на дивані, де вмостилася Квітко лежать сині подушки і синя сумка.

«Мій улюблений колір синій. А ваш?», - підписала фото знаменитість.

За десять годин в Instagram це фото зібрало 86400 лайків. Фолловери засипали улюблену модель компліментами.

«Мій улюблений колір це ти», «найкрасивіша жінка в світі», «Боже, ти прекрасна!», «Як гаряче», «Господи, ти неймовірно солодка, супер чудова», «Чудова і кожен день все більш красива», «Така красива», - захоплюються фігурою моделі користувачі мережі.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що пишногруда російська Кардашьян не вмістила красу в мікро-топ.