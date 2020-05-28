Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, похвасталась аппетитной фигурой
Звезда часто публикует снимки провокационного характера в своем Инстаграм, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть фото – проскролльте вниз)
На этот раз Квитко похвасталась осиной талией и роскошными пышными бедрами в обтягивающих леггинсах и топе серо цвета. Модель сидит на диване, изогнувшись и игриво выставив свою «гордость». Она распустила длинные волосы и смотрит прямо в кадр.
Фоном для фото служит зелень пальм.
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При этом на диване, где умостилась Квитко лежат синие подушки и синяя сумка.
«Мой любимый цвет синий. А ваш?», - подписала фото знаменитость.
За десять часов в Instagram это фото собрало 86400 лайков. Фолловеры засыпали любимую модель комплиментами.
«Мой любимый цвет это ты», «Самая красивая женщина в мире», «Боже, ты великолепна!», «Как горячо», «Господи, ты невероятно сладкая, супер великолепная», «Восхитительная и каждый день все более красивая», «Такая красивая», - восхищаются фигурой модели пользователи сети.
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте.
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.
Также Politeka писала, что пышногрудая русская Кардашьян не вместила красоту в микро-топ.