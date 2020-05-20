Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома після фільму про Джеймса Бонда, поділилася розкішним фото в купальнику

У себе в Instagram красуня опублікувала одну з фотографій, які зробив для неї фешн-фотограф Ван Малдер, передає Politeka.net. Після серії фото, на яких Куриленко позувала розпатлана і без макіяжу, цей знімок став справжнім подарунком для шанувальників.

Ольга була одягнена в бордовий купальник без лямок і солом'яний капелюшок. Вона була мокрою, тому її пишні груди випирали, головне достоїнство проглядалося через мокру тканину. Актриса спокусливо дивилася в кадр, що додало фото особливої пікантності.

«Сподіваюся повернутися знову до зйомок», - написала зірка.

За годину її фото зібрало понад 10 тисяч лайків, а в коментарях залишили сотні компліментів.

«Афродіта», «Ольга, Ви як завжди чудові», «Ось зараз нормальний погляд. Тут ти чимось на Керрі Отіс схожа», «Дуже красива, жива, справжня», «Боже мій! Ти моя найулюбленіша з усіх зірок», «Я люблю тебе Ольга», «Моя дорога Моя любов», «Це красиво», «Жінка мрії», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що раніше Ольга вже ділилася фотографіями, які робив цей фотограф. Він, до речі, любить фотографувати також Моніку Беллуччі.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко підкорила видом в мереживному корсеті: "найкрасивіша жінка!".

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