Известная актриса Ольга Куриленко, которая прославилась после роли в фильме про Джеймса Бонда, удивила редким архивным фото

Как передает Politeka.net у себя в Инстаграм красотка опубликовала старый снимок, на котором ей около 4-5 лет. Как известно, Куриленко родилась и выросла в Бердянске, поэтому это фото было сделано в Украине. На коллаже, который сделан в фотошопе, изображено две Ольги – одна маленькая, а вторая взрослая, но еще очень юная.

«Я с маленькой мной», - подписала фото Куриленко.

За несколько часов ее пост собрал около 14 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Очень красивая девушка, маленький Ангел», «Вообще не изменилась!!! Хорошенькая», «Как мама и дочь», «Обе очень милые», «Гениальная идея», «Так красиво, когда ты улыбаешься, ты похожа на маленького кота», «Ковер на стене это по-нашему», «Ковер на стене круто!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко поделилась кадром, на котором предстала без макияжа, не стесняясь своего естественного вида. Как оказалось, актриса решила сделать себе челку, которая получилась кудрявой. Поклонники обратили внимание, что у Куриленко под глазами были синяки.

Кроме этого, недавно актриса показала фото со съемок фильма, на котором она была в белье.

Напомним, что Ольга Куриленко свела с ума формами в узком купальнике: "Тело просто отпад".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко превзошла молоденьких моделей в новом купальнике: "Вот как надо!".

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко посветила прелестями в мокром купальнике: «Женщина мечта».