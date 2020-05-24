Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда, поділилася річним фото з відпочинку

Не так давно зірка перехворіла виросом, після чого розповіла про одужання і зазначила, чому так важливо берегти здоров'я. Після цього дівчина почала активно відпочивати, проводити час на пляжі і показувати, як приходить у форму, передає Politeka.net.

На цей раз Ольга блиснула стрункою фігурою в болотного кольору купальнику і доповнила свій образ акуратною капелюшком. Схоже, зірка добре проводить час і її фігура правда в такій же формі, як і раніше. За словами зірки, вона вирішила приділити час спокою і стала ближче з сім'єю.

Фанати ж захопилися фігурою Куриленко, назвавши ту божественно гарною.

Як відомо, жінка виховує сина, але на постаті артистки «тяготи» вагітності і вже «немолоді» 40 років, схоже, ніяк негативно не позначилися. Варто відзначити, що і знімки актриси, зроблені вдома або на відпочинку, а не із студії – лише доводять, що знаходиться у відмінній формі.

Зазначимо, раніше ольга Куриленко також прокоментувала своє одужання і життя на карантині після вірусу:

«Мушу сказати, мені особисто дуже подобається цей час (тепер, коли я одужала), так як мені не потрібно нікуди йти, мені не потрібно подорожувати і мені не треба працювати. Я жадала цього перерви цілу вічність, і тепер я можу мати його і надолужити згаяне. У мене так багато речей, які я залишила позаду, тому що у мене просто не було часу займатися чим-то з-за постійної роботи! І тепер я можу нарешті надолужити згаяне.

Жодного разу мені не було нудно. Навпаки, я вважаю, що мої дні проходять надто швидко, і я хотіла б, щоб дні були довші. Але навіть незважаючи на те, що я працюю над своїми особистими справами, я все ще ОТДЫХЫЮ від роботи, яка мені так потрібна, стільки болю більше немає», - розповіла Ольга.

Нагадаємо, що українська дівчина Бонда засвітила зайве в пікантній позі: тканина нічого не приховала.

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