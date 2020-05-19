Відома балерина Анастасія Волочкова показала черговий шпагат на вулиці, позуючи в одній піжамі

Балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram кадр, на якому позувала у звичній домашній одежі, за яку її безліч разів жорстко висміювали. Анастасія розтягнулася в шпагаті на зеленій травичці посеред двору, , пише Politeka.net.

Так, балерина в піжамі, що складається з майки з тигровим принтом і в коротеньких шортиках такий же забарвлення спантеличила видом посеред вулиці. Щоб заховати свої жовті волосся, вона одягла капюшон і серйозно дивилася в камеру, привертаючи увагу до себе.

Зазначимо, Волочкова вже довгий час перебуває на карантині, тому свій профіль в Instagram стала оновлювати набагато рідше, все частіше з'являючись на домашніх фото і відео в недбалому вигляді.

При цьому, щоб підтримувати інтерес не особливо доброзичливою аудиторії, вона також вирішила представити досить дивне відео.

Так, Анастасія Волочкова осрамилась на весь інтернет, показуючи безглузді вправи в спортзалі.

«Зміцнення м'язів спини-важливий для мене момент. Я дуже люблю фізичне навантаження у балетному або фітнес залі. Але і в домашніх умовах Тренажер можна замінити гумовим еспандером. Завтра покажу, як це робити», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Волочкова робить один підхід тяги в блоці на спину, після чого різко підскакує і демонструє розтяжці. Після цього зірка виконує вузьку тягу до спини, після чого знову демонструє розтяжку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ору у голосину!», «Боже, що це за раскоряка!», «Шпагат обов'язково робити після спини», «і пуанти не забувайте одягати, це головний атрибут тренувань, без них гойдаються не ті м'язи», «Расскорячилась», «Смехотааааа», - пишуть вони.

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