Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова попала в очередной скандал из-за отношений с мужчиной

Один из любовников Волочковой поделился подробностями об их совместной жизни с российскими журналистами. Бизнесмен из Твери Владислав Фоменко признался, что у него был роман с балериной на протяжении примерно полугода. По его словам, Волочкова была беременна от него.

Мужчина рассказал, что они познакомились в 2014 году. Их отношения развивались стремительно. Фоменко убеждает, что Волочкова умеет сводить мужчин с ума.

«Мы заселились в отеле этого же развлекательного комплекса и просто утонули в любви. Не вылезали из постели», - признался бизнесмен, который из-за балерины бросил семью.

Фоменко уверяет, что жил с балериной и обсуждал с ней совместное будущее. Однажды Волочкова заявила, что, возможно, беременна. Бизнесмен рассказывает, что целовал и гладил ее животик, а потом застал Волочкову в сауне с ее водителем.

«Это было в том самом новом доме, где шел ремонт, где мы планировали растить нашего малыша», - отметил обманутый мужчина.

Он также пожаловался, что Волочкова за время романа выкачала из него много денег. Новый дом отремонтировал ей тоже он, так как рабочим балерина заплатить отказалась, а с бригадой договаривался именно Фоменко.

Напомним, что Волочкова тряхнула "стариной" в слишком тесном боди: "Лучше прикройся".

Как сообщала Politeka, Волочкова вспомнила молодость и раскорячилась на камеру без штанов: "Позорище".

Также Politeka писала, что Волочкова растянулась посреди травы в старой пижаме: "Боже, что за раскоряка".