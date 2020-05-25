Знаменита російська балерина Анастасія Волочкова розповіла про проблеми зі шпагатами

Як повідомляє Politeka.net, танцівниця опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Анастасія Волочкова позує на камеру в тісному тренувальному боді і пуантах. Вона раскорячилась в шпагаті, піднявши одну ногу вище голови.

"Спроба дотягнутися до неба.. А коли я прийшла вступати в балетну Академію, у мене нога навіть на 90 градусів не піднімалася ні в яку сторону.🐣 І взагалі, не було ніяких фізичних даних. Але було ідеальне статура і пропорції, поставлена мета стати балериною і працьовитість і завзятість", - написала балерина.

Раніше в соцмережах отримало великий резонанс скандальне відео за участю Анастасії Волочкової. Ймовірно, воно було знято на одній із репетицій. Балерина заявила оточуючим, що у неї "ноги від вух", задерла поділ сукні і похвалилася своїми природними даними. Потім вона вирішила потанцювати, але після невдалого руху посковзнулася і впала на підлогу.

Волочкової, швидше за все, запропонували придбати прикраси та сукні, які вона почала приміряти на камеру. Мабуть продавець попросив чимало грошей за свої товари, з-за чого Анастасія обурилася.

Користувачі розкритикували знаменитість за поведінку і припустили, що вона була у стані сп'яніння:

"Чому це позорище думає, що їй все зобов'язані?"; "Вона тут під шофе. Як і у себе в Інсте"; "Вона вічно гашене чимось"; "Вона в р*внище просто. Жах"; "Вона була такою гарною, що я в дитинстві її любила😭. Що вона з собою зробила"; "Алкоголь не щадить навіть Волочкову".

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків.

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях.