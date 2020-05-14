Відома балерина Анастасія Волочкова показала чорно-біле фото в незвичній обробці і засвітила зайве

Балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram незвичайний знімок, зроблений у рамках спеціальної фотосесії. Волочкова залишилася в одному чорному боді з дуже глибоким декольте на зав'язках, пише Politeka.net.

Так, в цей раз в постановочній зйомці жінка вирішила не приховувати фігуру, якої так пишатися і показала всю себе в дуже відкритому боді, яке ледь прикриває її фігуру – відкрите декольте на шнурівці Анастасія не стала навіть приховувати.

При цьому навіщось балерина вдягла пачку не за призначенням, а на плечі собі і підняла руку, ніби хизуючись цим. Щоб зайвий раз не отримати гнівну хвилю коментарів , вона заздалегідь приховала коментарі.

Зазначимо, Волочкова вже довгий час перебуває на карантині, тому свій профіль в Instagram стала оновлювати набагато рідше, все частіше з'являючись на домашніх фото і відео в недбалому вигляді.

При цьому, щоб підтримувати інтерес не особливо доброзичливою аудиторії, вона також вирішила представити досить дивний кадр, в якому була в короткому костюмі, що складається з шорт і майки з тигровим принтом, за який її вже не раз критикували.

Беларина в улюбленій манері хотіла пожартувати над фоловерів в Instagram:

«вся справа в капелюсі.😂 І в красі.😊🌺», - написала Волочкова. Хитрі коментатори знайшли це ж фото на фан-акаунті зірки, тому без критики все одно не обійшлося: вони написали, що з її пачкою на голові "гриб мухомор відпочиває".

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