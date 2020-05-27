Американська фітнес-модель Ана Чері випустила власну лінію спортивного одягу

Красуня не втомлюється хвалитися фігурою в одязі власного бренду, повідомляє Politeka.net.

Так, на одному з останніх фото зірка з'явилася у відвертому топі, який чудово підкреслив її пишні форми.

Світлий одяг натягнувся на принадах, завдяки чому ті виглядали дуже спокусливо.

Облягаючі штанці виділили не тільки тонку талію, але і пишні стегна зі стрункими ніжками.

Чері виставила вперед струнку ніжку, ніби збираючись зробити крок вперед.

Вбрання і хороша поза допомогли розглянути досконалі вигини тіла моделі.

Ана зробила високий хвостик з хвилястого волосся. Вона дивилася в камеру блискучими оченятами, відкривши пухкі губи.

"Я одержима цим вбранням 🤗💕... Завтра, о 10 ранку я проводжу тренування IG в прямому ефірі з @benefitcosmetics!", - написала зірка у пості.

Всього за дві години пост зібрав майже 40 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися ідеальним тілом кумира і написали їй масу інших чудових коментарів.

"Чудово виглядає", - написав користувач мережі.

Нагадаємо, Ана Чері показала форми в розкішній сукні-міні з глибоким декольте. Силуетний наряд насиченого чорного кольору вкритий маленькими яскравими трояндочками.

Привернув увагу і декорований великий бант замість рукавів, через що складається враження, ніби перед вами - русалка.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в мереживній білизні, застигнувши в пікантній позі. А поруч з нею була її кішечка.

«Мій образ сьогодні. А що ти замислив у цей похмурий ранок?» - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що Ана Чері підкреслила пишні форми тісним міні: "оглушаюча краса"

А ще Politeka писала, фігуриста Ана Чері довела до божевілля неосяжними формами в стрінгах: "Так жарко"

Також Politeka повідомляла, що волога Ана Чері влаштувала гаряче тренування в екстремальному міні: "Крихітка на мільйон"