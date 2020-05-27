Американська фітнес-модель Ана Чері випустила власну лінію спортивного одягу
Красуня не втомлюється хвалитися фігурою в одязі власного бренду, повідомляє Politeka.net.
Так, на одному з останніх фото зірка з'явилася у відвертому топі, який чудово підкреслив її пишні форми.
Світлий одяг натягнувся на принадах, завдяки чому ті виглядали дуже спокусливо.
Облягаючі штанці виділили не тільки тонку талію, але і пишні стегна зі стрункими ніжками.
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Чері виставила вперед струнку ніжку, ніби збираючись зробити крок вперед.
Вбрання і хороша поза допомогли розглянути досконалі вигини тіла моделі.
Ана зробила високий хвостик з хвилястого волосся. Вона дивилася в камеру блискучими оченятами, відкривши пухкі губи.
"Я одержима цим вбранням 🤗💕... Завтра, о 10 ранку я проводжу тренування IG в прямому ефірі з @benefitcosmetics!", - написала зірка у пості.
Всього за дві години пост зібрав майже 40 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі захопилися ідеальним тілом кумира і написали їй масу інших чудових коментарів.
"Чудово виглядає", - написав користувач мережі.
Нагадаємо, Ана Чері показала форми в розкішній сукні-міні з глибоким декольте. Силуетний наряд насиченого чорного кольору вкритий маленькими яскравими трояндочками.
Привернув увагу і декорований великий бант замість рукавів, через що складається враження, ніби перед вами - русалка.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в мереживній білизні, застигнувши в пікантній позі. А поруч з нею була її кішечка.
«Мій образ сьогодні. А що ти замислив у цей похмурий ранок?» - говориться в повідомленні.
Нагадаємо, що Ана Чері підкреслила пишні форми тісним міні: "оглушаюча краса"
А ще Politeka писала, фігуриста Ана Чері довела до божевілля неосяжними формами в стрінгах: "Так жарко"
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