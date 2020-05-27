Американская фитнес-модель Ана Чери выпустила собственную линию спортивной одежды

Красотка не устает хвастаться фигурой в одежде собственного бренда, сообщает Politeka.net.

Так, на одном из последних фото звезда предстала в облегающем топе, который прекрасно подчеркнул ее пышные формы.

Светлая одежда натянулась на прелестях, благодаря чему те выглядели очень соблазнительно.

Облегающие штанишки выделили не только тонкую талию, но и пышные бедра со стройными ножками.

Чери выставила вперед стройную ножку, будто собираясь шагнуть вперед.

Наряд и хорошая поза помогли рассмотреть совершенные изгибы тела модели.

Ана сделала высокий хвостик из волнистых волос. Она смотрела в камеру сверкающими глазками, приоткрыв пухлые губы.

"Я одержима этим нарядом 🤗💕... Завтра, в 10 утра я провожу тренировку IG в прямом эфире с @benefitcosmetics!", - написала звезда в посте.

Всего за два часа пост собрал почти 40 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились идеальным телом кумира и написали ей массу других замечательных комментариев.

"Чудесно выглядит", - написал пользователь сети.

Напомним, Ана Чери показала формы в роскошном платье-мини с глубоким декольте. Силуэтный наряд насыщенного черного цвета укрыто маленькими яркими розочками.

Привлек внимание и декорировано крупный бант вместо рукавов, из-за чего складывается впечатление, словно перед вами - русалка.

Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в кружевном белье, застыв в пикантной позе. А рядом с ней была ее кошечка.

«Мой образ сегодня. А что ты задумал в этот мрачное утро?» - говорится в сообщении.

Напомним, что Ана Чери подчеркнула пышные формы тесным мини: "Оглушающая красота"

А еще Politeka писала, фигуристая Ана Чери довела до безумия необъятными формами в стрингах: "Так жарко"

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