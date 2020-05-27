Бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", з'явилася в стильних образах

Зірка часто публікує гарячі фото у своєму Instagram, передає Politeka.net. На цей раз вона представила два відвертих фото з різницею в годину.

Так, на першому знімку красуня позувала лежачи, в обтягуючому топі з пікантним вирізом. Топік обтягнув і підкреслив пишні груди красуні.

Оголений прес з кубиками вражає красою і їй, дійсно, нема чого соромитися.

Модель поклала руку до штанів, а другу - витягла перед собою, щоб зробити селфі.

На іншому знімку Кортес позувала в крихітних, майже невидимих, трусиках-бікіні. Також вгорі виднілися тонкі лямки ліфчика. Зверху красуня одягла сріблясту крутку.

На ногах неможливо не помітити високі ботфорти на підборах.

Два знімка моментально зібрали приблизно 11 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали модель приємними словами, стверджуючи, що вона гідна тільки захоплення.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес постала спиною до фотографа, ефектно вигнувшись, і виставивши сідниці.

Зірка позувала на м'якому стільці, тримаючи в руці м'яч. На ніжки красуня одягла гетри.

"Коли карантин закінчиться, я буду жити в США і півроку працювати на телебаченні в Майамі", - написала зірка.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес постала в синьому одязі з великим розрізом.

Красуня лежала в ліжку, а образ доповнила білою накидкою. Модель на кадрах пританцьовувала під музику, рухаючи тілом.

Фанати подивилися відео майже 20 тисяч разів за кілька годин і написали безліч коментарів.

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