39-річна американська бізнесвуман і світська левиця Кім Кардашьян спантеличила відвертим домашнім луком

Як повідомляє Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Кардашьян постала в домашньому пухнастому вбранні власного виробництва. Зірка зробила маску на обличчя і сфотографувала себе в такому незвичайному вигляді, не боячись здатися смішною. Саме так вона швидше за все ходить вдома перед своїм чоловіком.

Кім розповіла, що пухнасті костюми знову доступні до заказу і закликала своїх прихильників одягатися так само, як вона. Крім цього, Кардашьян опублікувала відео, на якому спілкувалася зі своєю сестрою по телефону. Сестра як і Кім була одягнена в брендовий костюм.

Менш ніж за годину пост Кардашьян зібрав майже 500 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили безліч компліментів.

«Краса», «Така домашня», «Левиця», «Пощастило Каньє Уесту», «Супер», «Ти красуня», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян блиснула ідеальною фігурою в брюках зміїного забарвлення, які обтягнули її вражаючих розмірів стегна. Пишні груди красуня сховала у світлий ліфчик.

Крім цього, нещодавно зірка поділилася фото, на якому постала в штанях і чорному ліфчику, поверх якого Кім нічого не встигла надіти.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян влаштувала гаряче тренування в міні-білизні: "зате нічого не заважає".

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