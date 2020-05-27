39-річна американська бізнесвуман і світська левиця Кім Кардашьян спантеличила відвертим домашнім луком
Як повідомляє Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Кардашьян постала в домашньому пухнастому вбранні власного виробництва. Зірка зробила маску на обличчя і сфотографувала себе в такому незвичайному вигляді, не боячись здатися смішною. Саме так вона швидше за все ходить вдома перед своїм чоловіком.
Кім розповіла, що пухнасті костюми знову доступні до заказу і закликала своїх прихильників одягатися так само, як вона. Крім цього, Кардашьян опублікувала відео, на якому спілкувалася зі своєю сестрою по телефону. Сестра як і Кім була одягнена в брендовий костюм.
Менш ніж за годину пост Кардашьян зібрав майже 500 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили безліч компліментів.
«Краса», «Така домашня», «Левиця», «Пощастило Каньє Уесту», «Супер», «Ти красуня», - пишуть користувачі мережі.
Нові жорсткі правила, небувалі доплати і зміна курсу долара – головне за ніч
Бузова показала себе без косметики і в домашньому одязі без білизни: "Аж боляче дивитись..."
Травень наплював на всі очікування українців, з'явився точний прогноз погоди: "По всій Україні..."
Нова виплата пенсій в Україні, Пенсійний фонд розкрив всі карти: "З 2 червня почнеться..."
Раніше ми писали, що Кім Кардашьян блиснула ідеальною фігурою в брюках зміїного забарвлення, які обтягнули її вражаючих розмірів стегна. Пишні груди красуня сховала у світлий ліфчик.
Крім цього, нещодавно зірка поділилася фото, на якому постала в штанях і чорному ліфчику, поверх якого Кім нічого не встигла надіти.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян влаштувала гаряче тренування в міні-білизні: "зате нічого не заважає".
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян покрутила перед камерою найапетитнішим місцем у відвертому міні: Каменських до такого далеко.
Також Politeka писала, що Кім Кардашьян забула про білизну і мало не впустила "близнючок" з декольте: найапетитніший ракурс.