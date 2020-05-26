Зірка американських реаліті-шоу Кім Кардашьян вразила шанувальників видатними формами у відвертому вбранні

Знаменита супермодель і бізнесвумен поділилася в Instagram кадрами зі своєї нової фотосесії. Про це пише Politeka.net.

Знімки зроблені в максимально простій обстановці без будь-якого декору. При цьому Кім демонструє весь свій модельний талант, ефектно позуючи на тлі світлих стін.

Зірка вибрала для зйомок оригінальний рожевий костюм, що складається з обтягуючим міні-спідниці і топа з рукавами. Оригінальний виріз на спідниці демонструє шматочок стегна красуні, а декольте на топі зроблено таким чином, щоб пишні груди Кім були максимально підкреслені.

На перших двох кадрах зірка дивиться прямо в камеру, а ось на останньому вона повернулася до глядачів спиною, демонструючи свою вражаючу п'яту точку, про яку мріє у своїй пісні українська співачка Настя Каменських.

Шанувальники знаменитості вже встигли засипати її фотографії лайками і захопленими коментарями.

Раніше ми писали, що Кардашьян збентежила сміливим ракурсом. Красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в досить спокусливій образі.

Кім позувала в брюках зміїного забарвлення, обтянувших її вражаючих розмірів стегна, а також світлому ліфчику, прикривши пишний бюст розпущеним волоссям. Для більшого ефекту босонога зірка взяла жарку позу, вставши на карачки, спершись руками на крісло.

Нагадаємо, Кім Кардашьян забула про білизну і мало не впустила "близнючок" з декольте.

Як повідомляла Politeka, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.

Також Politeka писала, що сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.