Кім Кардашьян покрасувалася пишними грудьми в одному ліфчику на домашньому фото
Знаменита зірка американських реаліті-шоу тримає своїх шанувальників у тонусі навіть на карантині. Як повідомляє Politeka.net, Кім регулярно публікує у своєму Instagram нові знімки в спокусливих образах.
На цей раз зірка поділилася фотографією, на якій вона позує в недбалому домашньому образі. На ній вільні чорні штани і чорний ліфчик, поверх якого Кім ще нічого не встигла надіти. Зірка стоїть на підлозі босоніж, обпершись однією рукою в бік.
Фото виглядає простим і природним і мало схоже на звичайні знімки з гламурних фотосесій, які постить у себе Кардашьян.
«Доброго ранку», - підписала знімок Кім.
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За годину фото набрало майже 900 тисяч лайків і більше шести тисяч коментарів, в яких фанати Кім захоплювалися її зовнішністю.
Раніше ми писали, що Кім опублікувала у своєму Instagram новий знімок, який, за її власними словами, був зроблений ще до карантину.
На фото Кардашьян позує в простому чорному боді з глибоким декольте і високими розрізами внизу. Цей наряд як не можна краще підкреслює фігуру Кім – ідеальний «пісочний годинник» з тонкою талією, пишними стегнами і грудьми. Фото зроблено на простому білому фоні, а сама модель на ньому стоїть рівно і дивиться кудись убік.
Нагадаємо, Кім Кардашьян без ліфчика задерла блузку і показала справжню красу.
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян та її дочка наділи однаковий одяг і вразили схожістю: "Близнята".
Також Politeka писала, що Кім Кардашьян розкрила халатик, убивши наповал пишними формами: "Вау, яка штучка".