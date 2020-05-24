Американська супермодель і бізнесвумен Кім Кардашьян побешкетувала з подругою на камеру, розповівши про свої плани
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Скоро вийде…», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на кадрах Кардашьян дзвонить подрузі і цікавиться, що та робить. У відповідь чує: відпочиваю з маскою на обличчі. Це робить і сама Кардашьян, яка в наряді без білизни розляглася на підлозі, ледь не втративши розкішних «близнят». Кадри спровокували справжній бум з боку її прихильників.
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«Ось це кулі! Ща выкатятся», «Це взагалі можливо?», «Ось це ігрища! Бешкетниці», «красуні», «хочеться теж так проводити карантин», - пишуть вони.
До цього ми писали, що 39-річна американська телезірка і світська левиця Кім Кардаш'ян збентежила сміливим ракурсом.
Красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в досить спокусливій образі.
Кім позувала в брюках зміїної забарвлення, обтянувших її вражаючих розмірів стегна, а також світлому ліфчику, прикривши пишний бюст розпущеним волоссям. Для більшого ефекту босонога зірка взяла жарку позу, вставши на карачки, спершись руками на крісло.
Кардашьян принадно вигнула спину і выпятила своє головне достоїнство. При цьому кинула зухвалий погляд в камеру.
Шанувальники щедро віддячили Кім за такий відвертий кадр мільйоном "сердечок", а також коментарями "моя королева", "це екстаз", "богиня", "так гаряче".
Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.
Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.