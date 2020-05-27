Відомий англійський кухар, ресторатор і популяризатор домашньої кулінарії Джеймі Олівер розкрив рецепти смачних салатів
Дані страви смачні, корисні та прості у приготуванні, пише Politeka.net.
Для приготування цього салату знадобляться 20 середніх або великих креветок, 10 невеликих кабачків, шість ложок столового масла, два лайма, одна столова ложка імбиру, два подрібнених перців-чилі, маленькі пучки кінзи та м'яти, а також дві столові ложки соєвого соусу.
Для початку потрібно очистити креветки, зрізати з лайма цедру, яку потрібно подрібнити. Тонко нарізати кабачки кружечками і покласти їх в миску.
На розігріту сковороду додати масло, креветки, цедру лайма і імбир. Обсмажувати та помішувати, поки креветки не стануть трохи золотистими. Зняти з вогню, через півхвилини, додати кабачки, сік лайма, чилі і трави, перець - на свій смак.
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В отриманий салат додаємо соєвий соус, перемішати і подавати поки кабачки не охололи. Від думки про страву слинки течуть.
Олівер розкрив і секрет приготування Французького салату. Для нього потрібні: великий качан салату фризі, шість шт звичайного шалоту, пучок цибулі-різанця, дві жмені стручків молодої квасолі, невелику кількість свіжого листя кервелю, два качана салату-латуку, білий винний оцет.
Для заправки знадобляться: пара зубчиків подрібненого часнику; сім столових ложок діжонської гірчиці; дев'ять столових ложок оливкової олії, мелений чорний перець і морська сіль.
Лук-шалот нарізати і маринувати у винному оцті на 15 хвилин. В салаті фризі зрізаються темні листя, а біло-жовті - мити холодною водою, разом з кервелем і резанцем. Висушити.
Відварити стручки квасолі в солоній киплячій воді до м'якості, дочекатися, поки охолоне.
Погані листя качанів салату-латуку також прибираються, ріжуться на вісім частин. Все змішати, додавши цибулю-шалот без оцту.
Для приготування заправки чотири столові ложки оцту виливаються в посуд, додається сіль, часник, гірчиця, оливкове масло, постійно помішуючи. При бажанні додається перець.
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