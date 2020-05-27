Американська модель Ебігейл Рэтчфорд, яка прославилася завдяки своїй незвичайній зовнішності, приміряла на себе новий імідж

На цей раз модель вирішила показати, як розважається у басейну і підкорює видом стрункої фігури в прозорому халатику. Схоже, дівчина не сумує на відпочинку і любить вражати образами навіть в купальниках, повідомляє Politeka.net.

Дівчина постала в прозорому халаті-сіточці з рожевими вставками на рукавах і незвичайному бікіні з сердечками. Таким же ліфчиком дівчині вдалося чи прикрити пишні форми. Ебі також здивувала яскравим макіяжем з акуратним укладанням.

Причому Ебі не соромиться свого тіла, тому також приміряє і сміливі мережива, майже не приховує гідності. Приміром, на одному з нових кадрів дівчина одягла синю мереживну білизну.

Кілька бантиків, пришитих до бюстика надали образу певної романтичності. Тонкі бретельки натяглися на великий грудях і ледь стримувалися, щоб не зісковзнути.

Варто також відзначити, що популярність наздогнала дівчину після того, як вона почала публікувати яскраві фото в білизна і купальники. При цьому кількість фоловерів перевищила кілька мільйонів, а саму Ебігейл Рэтчфорд почали запрошувати на зйомки для чоловічих журналів і модних брендів. І це не дивно – зовнішність моделі і її фігура багатьох приваблюють.

До цього кадрі темноволоса модель з ідеальною засмаглою шкірою позувала прямо в басейні, намочивши свої хвилясті локони. Відкинувши злегка голову і спершись руками біля бортика басейну, дівчина з легкістю продемонструвала вигини свого тіла в напівпрозорому ліфчику. При цьому Ебі нітрохи не соромиться свого тіла, адже саме завдяки йому вона придбала популярність в Instagram досить швидко і змогла стати моделлю. Фанати відразу ж відзначили, що дівчина виглядає, як "солодкий персик".

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