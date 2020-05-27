З 1 серпня в Україні будуть активно скорочувати банкомати
Про це йдеться в постанові №59 Нацбанку від 7 травня, однак, на думку фахівців, це нічого не змінить. Зокрема, фінансовий експерт Василь Невмержицький.
Регулятор дозволив знімати готівку в касах підприємств торгівлі і громадського харчування, обладнаних банківськими терміналами, пише Главред. Таким чином, ніякого зменшення банкоматів спостерігатися не буде.
За словами Невмержицького, навпаки зараз багато банки об'єднуються для того, щоб розширити об'єднану систему банкоматів у зв'язку зі зростанням безготівкових платежів в Україні. На цей час люди розраховуються картками, купують товари та послуги через інтернет, а також користуються терміналами і банкоматами для розміщення депозитних коштів.
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Тому Нацбанк хоче спростити ринок, щоб фізичні особи мали вільний доступ до фінансових послуг в будь-якому місці.
Для прикладу експерт наводить те, як раніше купуючи шубу можна було відразу розрахуватися карткою через термінал, або оформити кредит у банку і сплатити частинами.
Зараз же НБУ спростив процедуру і дозволив у магазинах, через термінали різних банків, знімати і готівкові кошти.
Таким чином відбувається утилізація грошей прямо на місці.
З цього випливає, що якщо виторг склав 10 тисяч гривень, то в магазині замість замовлення інкасації, можна видати дані кошти якомусь клієнту, який зайде в цей магазин по дорозі.
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