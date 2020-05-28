На таких красотках можно и жениться

Звездные мужчины довольно часто выбирают себе в жены молодых девушек, особенно когда для них это не первый брак

Politeka.net вспомнила самых юных жен известных мужчин, многие из которых стали последней отдушиной для постаревших знаменитостей.

Российский шоумен и продюсер Александр Цекало, который был женат на Лолите и сестре Веры Брежневой Виктории, женился на 29-летней художнице Дарине Эрвин. Экзотическая красотка стала четвертой женой 59-летнего Цекало.

Голливудский актер Аль Пачино, которому в апреле стукнуло 80 лет, долгое время живет в гражданском браке с 44-летней актрисой Люсилой Соло.

Украинский шоумен Антин Мухарский, который выступает под псевдонимом Орест Лютый, после тяжелого расставания со Снежаной Егоровой, нашел утешение в объятиях молодой Елизаветы Бельской, которая разделяет его взгляды и творчество.

66-летний музыкант Андрей Макаревич недавно сообщил, что тоже в очередной раз женился. Его четвертой официальной женой стала журналистка Эйнат Кляйн, которой всего 36 лет.

Украинский певец Виктор Павлик тоже пойдет под венец в четвертый раз. Его 25-летняя будущая жена Екатерина Репяхова уже рассказала, что свадьба должна состояться этим летом.

Еще одна красивая молодая жена досталась путешественнику и телеведущему Дмитрию Комарову. Правда, для 36-летнего Комарова это первый брак. Его избранницей стала модель и обладательница титула «Мисс Украина» Александра Кучеренко.

Напомним, что любвеобильный Макаревич тайно сыграл свадьбу, фото молодой жены: "Училась в Киеве и...".

Как сообщала Politeka, молодая любовница Павлика поделилась слезливой историей в одном лифчике: «Была простой девочкой».

Также Politeka писала, что юная жена Комарова из "Мир наизнанку" похвасталась, как проводит время без мужа: "Шикарные ноги".